Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Die Rückversicherer Munich Re, Swiss Re und Hannover Rück seien sehr gut gerüstet, um größeren Verlusten im Zusammenhang mit der Hurrikan-Saison zu trotzen, schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Munich Re decke hier typischerweise die höchsten Verluste ab, sei mit der starken Bilanz aber auch Worst-Case-Szenarien gewachsen. Die Widerstandsfähigkeit von Hannover Rück schätzt der Experte trotz des geringeren Engagements in diesem Bereich als geringer ein und bevorzugt deshalb weiter Munich Re./gl/bek;

