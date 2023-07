FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suse von 22 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johannes Schaller geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie vorsichtig optimistisch in die Berichtssaison der Softwarebranche. Er sieht mehr Licht als Schatten und rechnet mit so mancher positiven Überraschung großer Namen. SAP ist sein klarer Topfavorit./ag/gl;