NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suse von 21 auf 17 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Nach den Aussagen des Softwareunternehmens zum dritten Quartal hänge das Erreichen der Jahresziele von einem starken Schlussquartal ab, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit verbunden seien unverändert Risiken bei den Schätzungen./bek/he;