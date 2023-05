NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 48,40 Euro belassen. Diese lägen leicht über den Erwartungen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Beim Ausblick des Werbedienstleisters auf das laufende zweite Quartal bleibe die Prognose für das Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda) indes hinter ihrer Annahme zurück./bek/gl;