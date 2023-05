NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel nahm nur geringfügige Änderungen an seinem Bewertungsmodell für den Außenwerbe-Spezialisten vor. An seinen Schätzungen für das Gesamtjahr ändere sich nichts, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/zb;