HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Stratec vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 50 auf 40 Euro gesenkt. Analyst Alexander Galitsa wird mit Blick auf die anstehende Veröffentlichung der Jahreszahlen 2023 und des Unternehmensausblicks für 2024 vorsichtiger. Der Ausblick des Diagnostikspezialisten dürfte verhalten werden, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe Unsicherheiten, nachdem die Nachfrage im Molekulardiagnostik-Segment während der Corona-Pandemie hoch gewesen sei - Kunden also Bestellungen vorgezogen hätten. Zudem werde es mit Blick auf das hohe Betriebskapital (Working Capital) wohl nicht vor 2025 zu Verbesserungen kommen, da die während der Pandemie - zur Sicherung der Verfügbarkeit - gegenüber Zulieferern getroffenen Abnahmeverpflichtungen noch in Kraft seien./mis/tih;