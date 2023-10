FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Jan Koch hat laut seinem am Montag vorliegenden Kommentar nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht insgesamt einen positiveren Eindruck vom Diagnostik-Spezialisten. Nach einigen Gewinnwarnungen scheine immerhin Licht am Ende des Tunnels. So signalisiere auch das gekappte Jahresziel eine starke Belebung im Schlussquartal./ag/ajx;