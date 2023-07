NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Zahlen zum zweiten Quartal von 33 auf 35 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Gut hätten sich bei dem Halbleiterhersteller die Segmente Automobil und Industrie entwickelt, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Studie. Belastet habe hingegen das Geschäft mit Komponenten für Konsumelekrronik./bek/zb;