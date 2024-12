NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Sara Russo ist in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2025 für die europäische Halbleiterbranche recht zuversichtlich. "Die Fülle an Vorsicht biete Chancen", so die Expertin. Bei STM blieben die kommenden Quartale noch schwierig, die Zeit sinkender Gewinnschätzungen nähere sich aber dem Ende./ag/ck;