NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat STMicroelectronics nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Umsatz und mehr noch die operative Ergebnismarge lägen über den Erwartungen, schrieb Analyst Janardan Menon am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dass der Chiphersteller die Umsatzprognose erneut deutlich gesenkt und das Bruttomargenziel nach unten hin konkretisiert hat, kommt dem Experten zufolge nicht gänzlich unerwartet. Das dritte Quartal könnte das Tief im aktuellen Zyklus markieren, gleichwohl dürfte eine Erholung 2025 erst einmal verhalten ausfallen./gl/mis;