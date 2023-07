NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chiphersteller habe im Rahmen seines Quartalsberichts einen lustlosen Ausblick gegeben, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die im zweiten Halbjahr erwartete Umsatzstagnation mit niedrigeren Margen sehe er als Vorboten eines schwachen Jahres 2024. Dennoch dürfte die Aktie zusammen mit der Branche aufwerten./gl/bek;