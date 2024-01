NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer dürfte den Umsatz organisch um 9 Prozent gesteigert und eine Ebit-Marge von 12,0 Prozent erreicht haben, schrieb Analyst Akshat Kacker in einem am Montag vorliegenden Ausblick./edh/he;