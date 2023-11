NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Auf dem aktuellen Kursniveau befürchte der Markt für 2024 bereits das Schlimmste, schrieb Analyst Akshat Kacker in einem am Mittwoch an den aktuellen Konsens angepassten Ausblick auf den Geschäftsbericht für 2023. Er rechnet mit vorsichtigen Signalen des Autozulieferers./ag/gl;