NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature von 30,20 auf 28,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Geschäftszahlen des Wissenschaftsverlags vom Vortag an. Währungsbedingt gebe es Korrekturen, schrieb er./ag/edh;