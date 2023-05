ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Software AG an das Übernahmeangebot von Silver Lake angepasst und deshalb von 30,05 auf 32,00 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Die Silver-Lake-Offerte scheine nach wie vor die Unterstützung des Managements zu haben, obwohl das Gegengebot von Rocket Software höher sei, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sein neuer fairer Wert schließe nun die am 23. Mai gezahlte Dividende aus./edh/gl;