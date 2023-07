NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar vor Zahlen zum zweiten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 120 auf 105 Euro gesenkt. Trotz der zuletzt deutlichen Anhebung der Jahresprognose und der dank eines robusten Auftragsbestands guten Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung im kommenden Jahr erwarte er, dass eine Verlangsamung des Auftragseingangs in allen Segmenten das Potenzial für weiter steigende Markterwartungen begrenzen werde, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den Aktien des Wechselrichterherstellers./la/he;