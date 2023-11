Sixt 93.99 CHF -9.82% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 147 Euro belassen. Presseberichte über unzufriedene US-Kunden sehe sie nicht als Anzeichen, dass die Wachstumsstrategie des Autoverleihers im wichtigen US-Markt gescheitert sei, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie werde die Entwicklung aber genau beobachten. Sixt dürfte sich dazu auf der Analystenkonferenz anlässlich der am 8. November anstehenden Quartalszahlen äußern./gl/edh;

