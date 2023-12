HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Siltronic nach einem Kapitalmarkttag des Herstellers von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie auf "Sell" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Unternehmensführung habe den Optimisten eine kalte Dusche verpasst, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der kurzfristige Marktausblick sei trist und die mittelfristigen Wachstumsziele seien wenig inspirierend. Zudem habe das Management betont, dass im Zusammenhang mit dem Hochlaufen der Produktion im neuen Werk in Singapur wohl erstmal mit Belastungen zu rechnen sei. Ein operativer Verlust (Ebitda) des Werkes im Jahr 2024 würde ihn nicht überraschen, so der Experte./mis/bek;