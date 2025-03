Siltronic 41.08 CHF -4.43% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siltronic auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Aktien des Halbleiterwafer-Herstellers seien günstig bewertet, doch ein Kurstreiber fehle, schrieb Analyst Gustav Froberg in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Trotz des vom Markt erwarteten Umsatzwachstums von Sumco, Shin-Etsu und GlobalWafers würde er erst bei besseren Einkaufsmanagerindizes für die Industrie sowie einem beschleunigten Wachstum im Smartphone- und PC-Geschäft auf ein mögliches Aufwärtspotenzial setzen. 2025 werde ein schwieriges Jahr - das Management rechne erst in der zweiten Hälfte mit Besserung./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2025 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





