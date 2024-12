HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Siltronic angesichts des fast halbierten Kurses in diesem Jahr von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel reduzierte Finn Kemper in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung allerdings von 74 auf 67 Euro. Der Analyst bezeichnete den Waferproduzenten als "führendes Qualitätsunternehmen" mit einer attraktiven Aktienbewertung. Viel Negatives sei eingepreist, doch erfreulicherweise scheine sich der Branchenzyklus dem Tiefpunkt zu nähern./tih/ag;