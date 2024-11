ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 51 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das vierte Geschäftsquartal des Medizintechnikkonzerns sei stark gewesen, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dass das Zahlenwerk so gut aufgenommen worden sei, liege aber auch daran, dass der Konsens durchwachsene Zahlen erwartet habe. Die Vorsicht hinsichtlich der Unternehmensprognose für 2024/25 sei umsichtig. Sie erscheine selbst im derzeit unsicheren Umfeld in China erreichbar./ck/gl;