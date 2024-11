FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer Reihe enttäuschender Quartalsberichte sei der Medizintechnikkonzern erfreulicherweise mit konservativeren Zielen ins neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die letzten Quartalszahlen untermauerten die unbestrittene globale Führungsrolle in den strukturellen Wachstumsbereichen Bildgebung und Krebsbehandlungen mit Radiostrahlen./gl;