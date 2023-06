FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Analyst James Hubbard von Deutsche Bank Research ist vor dem Kapitalmarkttag in der kommenden Woche besonders optimistisch für die Aktien des Ölkonzerns Shell . Er zählt sie daher nun zu den "Catalyst Call Buy Ideas", seine fundamentale Einstufung lautet beim Kursziel 2907 Pence weiter "Buy". Die längerfristige Qualität sei unterbewertet, schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Shell gehe in puncto Dekarbonisierung in der Branche voran und sei stark positioniert. Für den neuen Vorstandschef Wael Sawan biete der Kapitalmarkttag zudem eine Gelegenheit, die Stärke und die Robustheit der Strategie und des Vermögensbestands zu beleuchten./ajx/ag;