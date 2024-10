NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Overweight" belassen. Im Kerngeschäft laufe es weiter rund, schrieb Analyst Marcus Diebel in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Scout24 sei ein besonders attraktiver europäischer Internetwert in einem Umfeld, in dem eine robuste, wenig zyklische Gewinnentwicklung gefragt sei./ag/edh;