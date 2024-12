NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schott Pharma auf "Hold" belassen. Die volatile Entwicklung der Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich dürfte sich 2025 fortsetzen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Er rechnet mit konservativen Ausblicken von FMC, Fresenius, Gerresheimer, Sandoz und Sartorius. Im Medizintechnikbereich hätten sich Siemens Healthineers und Coloplast vernünftige Ziele gesetzt. Das Geschäft in China bleibe ein Joker für die Unternehmen. Ein möglicher weiterer Abbau von Lagerbeständen könnte derweil Gegenwind für die Profitabilität von Schott Pharma und Gerresheimer bedeuten./gl/mne;