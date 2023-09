NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Elektrokonzern müsse erhebliche Investitionen tätigen, um das Nullemissions-Ziel zu erreichen, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter ESG-Gesichtspunkten nehme das Unternehmen aber eine führende Postion ein und dürfte daher weiter Investoren anziehen./mf/mis;