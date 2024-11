Schneider Electric 230.73 CHF 2.78% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Schneider Electric mit einem Kursziel von 261 Euro auf "Buy" belassen. Der Abschied von Unternehmenschef Peter Herweck wegen strategischer Differenzen mit dem Verwaltungsrat komme überraschend, schrieb Analyst Philip Buller am Montagmorgen. Herweck habe in seinen nur 18 Amtsmonaten operativ gute Arbeit geleistet. Der Grund für seinen Weggang dürfte in unterschiedlichen Auffassungen über Zukäufe liegen. Unter seinem Nachfolger, dem Unternehmensveteranen Olivier Blum, dürfte Schneider hier offensiver werden, was die Anleger zur Vorsicht mahnen sollte./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2024 / 08:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.