NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sartorius mit Blick auf den für Juli angekündigten Amtsantritt des neuen Chefs Michael Grosse auf "Hold" mit einem Kursziel von 244 Euro belassen. Die Ankündigung entspreche der vom Labor- und Pharmazulieferer versprochenen, rechtzeitigen Regelung der Nachfolge von Joachim Kreuzburg, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/mis;