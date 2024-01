HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Sartorius anlässlich der jüngst veröffentlichten Eckdaten von 278 auf 285 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des derzeitigen Wachstumsprofils seien bei den Aktien des Pharma- und Laborausrüsters die über der Branche liegenden Bewertungsmultiplikatoren nicht gerechtfertigt, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Montag vorliegenden Studie. Außerdem rechnet der Experte damit, dass eine Kapitalmaßnahme bevorsteht, was Druck auf die Papiere ausübe./la/ajx;