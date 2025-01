NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius Stedim Biotech nach Quartalszahlen von 233 auf 269 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein überragendes B2B-Ergebnis der Muttergesellschaft Sartorius sei auch für die Tochter Stedim Biotech ein gutes Zeichen für das laufende Jahr, schrieb Analyst James Vane-Tempest in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er schraubte seine Umsatzprognose für 2025 leicht nach oben, senkte aber die Ergebnisschätzung (Ebitda)./edh/ag;