NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach der Bekanntgabe neuer Mittelfristziele auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der neue Ausblick des Softwareherstellers sei solide, die Kommentare des Managements rund ums Geschäft über 2025 hinaus gar optimistisch, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Finanzchef Dominik Asam habe zudem von Weichenstellungen für ein "nachhaltiges, dynamisches Wachstum über das Jahr 2025 hinaus" gesprochen. Ogg wertete das als Aufwärtspotenzial für die Mittefristziele, schließlich sei Asam eher als zurückhaltend bekannt./la/ngu;