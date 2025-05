NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salzgitter AG nach einem Bloomberg-Bericht über einen möglichen Verkauf der Abfüllsparte KHS mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Strategisch betrachtet würde der Stahlkonzern durch einen Verkauf seine Geschäfte straffen und vereinfachen, schrieb Cole Hathorn in einer Einschätzung am Freitag. Sollte Salzgitter den richtigen Preis dafür erzielen, wäre eine Veräußerung begrüßenswert, so der Experte. Ohnehin gebe es keine bedeutenden Synergien zwischen dem Stahl- und dem Verpackungsanlagen-Geschäft./rob/ajx/ag;