MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. In Anbetracht einer zyklischen Erholung und einer ordentlichen Strategie sei die Aktie des Stahlkonzerns ein Kauf, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/bek;