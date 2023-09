Salzgitter 34.10 CHF -10.05% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG nach der Gewinnwarnung des Kupferkonzerns Aurubis auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Da der Stahlhersteller an Aurubis zu rund 30 Prozent beteiligt sei, habe auch dieser seine Gewinnprognose senken müssen, schrieb Analyst Christian Obst in einer ersten Reaktion am Dienstag. Nun dürfte das Vorsteuerergebnis von Salzgitter im dritten Quartal negativ sein. Für das zweite Halbjahr sei jetzt zudem nahezu kein Gewinn zu erwarten. "Es ist nicht der richtige Zeitpunkt für ein neues Investment in die Aktie", resümierte Obst./ck/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 17:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.