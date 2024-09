NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce auf "Overweight" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Ein Partner von Salesforce habe in einem Gespräch das komplexe Umfeld betont, sich für das zweite Halbjahr aber leicht optimistisch gezeigt, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/jha/;