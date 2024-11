NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salesforce von 350 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Informationen von Partnerunternehmen des Softwarekonzerns habe die Geschäftsdynamik im dritten Quartal zugenommen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei trotz ihres zuletzt guten Laufs im Branchenvergleich immer noch attraktiv bewertet./edh/mis;