NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Europäische Luxusgüterunternehmen dürften im laufenden Jahr im Durchschnitt ein Umsatzwachstum von 6 Prozent und einen Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) von 4 Prozent verzeichnen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Zahlen zum vierten Quartal 2023 sieht er das Marktumfeld ziemlich ungünstig und glaubt, dass der Sektor seine mehrjährigen Gewinne konsolidieren muss. Es gebe womöglich die Wahrnehmung einer gewissen "Luxus-Müdigkeit" angesichts einer Rotation der Ausgaben hin zu Reisen und Erlebnissen./edh/mis;