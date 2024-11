NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont von 155 auf 150 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini senkte in einer aktuellen Studie am Freitag ihre Prognosen für den Luxusgüterkonzern nach Vorlage der Halbjahreszahlen um bis zu 10 Prozent. Allerdings habe sich die Schmucksparte mit der Konkurrenz gut entwickelt, dies dank den starken Marken Van Cleef und Cartier. Während der Luxusgütermarkt in den kommenden Monaten schwierig bleibe, bevorzugt sie Richemont gegenüber den anderen Unternehmen des Sektors./ajx/he;