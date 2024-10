NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Franken belassen. Der angekündigte Verkauf des Online-Mode- und Accessoires-Geschäfts Yoox Net-A-Porter (YNAP) an Mytheresa sei ein weiterer Schritt nach vorne für den Luxuskonzern, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine langfristige Belastung für den Richemont-Aktienkurs entfalle damit./mis/edh;