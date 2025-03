NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Renk von 42,00 auf 49,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die mittelfristigen Wachstumsziele des Herstellers von Panzergetrieben erschienen recht konservativ, schrieb Analyst Carlos Iranzo Peris in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 17 Prozent an./ag/gl;