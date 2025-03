NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk mit "Buy" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analystin Chloe Lemarie verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Erststudie zu europäischen Rüstungswerten auf einen Paradigmenwechsel in Europa mit erhöhten Verteidigungsausgaben. Auch in Friedenszeiten sei dies notwendig. Rheinmetall sei ihr "Top Pick". Doch auch der Panzergetriebe-Hersteller Renk verdiene wegen seiner kurzzyklischen Ausrichtung und möglicher Selbstoptimierungsmaßnahmen eine Kaufempfehlung./tih/gl;