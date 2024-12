NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Reckitt mit einem Kursziel von 5500 Pence auf "Outperform" belassen. 2025 werde das Jahr, in dem sich traditionelle Branchengrößen neu erfänden, schrieb Analyst James Edwardes Jones in seinem am Montag vorliegenden Ausblick für den Konsumgüterbereich. Nestle ist sein Favorit bei Nahrungsmitteln, AB Inbev bei Getränken und Reckitt bei Haushalt/Körperpflege./ag/gl;