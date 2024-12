NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie bei dem Konsumgüterkonzern mit einem guten Jahresausklang. Für 2025 seien neue Kurstreiber zu erwarten, etwa durch eine Abspaltung oder den Verkauf von Geschäftsteilen, schrieb sie. Vor einer etwaigen Finalisierung stünden aber noch viele Hürden./tih/edh;