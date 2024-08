NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 560 Euro belassen. Der Umsatz sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis des Profiküchen-Ausrüsters habe die Prognosen übertroffen. Kuenne sprach insgesamt von einem guten Zahlenwerk. Doch verglichen mit dem Sektor erscheine Rational hoch bewertet./edh/ajx;