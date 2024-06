FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Qiagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 US-Dollar belassen. Der Diagnostikspezialist und Laborzulieferer habe bereits vor Beginn seines Kapitalmarkttags am Vortag attraktive neue Mittelfrist-Ziele ausgegeben, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese dürften die Konsensschätzungen im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen lassen./gl/edh;