NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma SE von 38 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. 2025 dürfte sich als weiteres verlorenes Jahr für den Marktanteil und die Profitabilität des Sportwarenherstellers erweisen, schrieb Analyst Piral Dadhania in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den gesenkten operativen Ergebnisausblick. Er sei bezüglich der mittelfristigen Umsatz- und Margenaussichten vorsichtiger als das Management, weshalb er seine Ergebnisschätzungen um 20 bis 25 Prozent senke./gl/ag;