NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Puma SE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Aktie des Sportartikelherstellers erscheine mit Blick auf die zweite Jahreshälfte attraktiv, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsatz- und Markendynamik sei trotz des schwierigen Umfelds besser als vom Markt erwartet, und mit der Vorlage der Drittquartalszahlen könnte Puma den Ausblick anheben./gl/edh;