LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Puma SE von 43 auf 48 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Wendy Liu hob ihre Ergebnisschätzungen (EPS) bis 2025 in einer am Freitag vorliegenden Studie um bis zu 11 Prozent an. Sie setzt dabei nun höhere Margen an./ag/gl;