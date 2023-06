NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma SE von 76 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal dürften pessimistischer gewordene Annahmen der Anleger nicht so sehr bestätigen wie zuvor befürchtet, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies komme zu einer Zeit eines weiterhin soliden Marktes und einer Normalisierung der Lagerbestände. Allerdings berücksichtigte er etwas stärkeren Gegenwind durch die Kosten in seinen Margenannahmen fürs zweite Halbjahr./tih/bek;