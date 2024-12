NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 10,90 auf 9,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Europäische Medientitel mit Aktivitäten in den USA dürften sich in der ersten Jahreshälfte 2025 überdurchschnittlich entwickeln, schrieb Analyst Daniel Kerven in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Angesichts guter Positionierungen, günstiger Bewertungen und potenziell deutlicher Synergien bleibt er trotz des schwachen europäischen Werbeumfelds für die meisten Werte auf "Overweight". Kervens bevorzugte Aktien sind UMG, Relx, Publicis und Vivendi. Bei ProSiebenSat.1 sieht er - trotz seiner Zielsenkung - angesichts der deutlichen Kursverluste der vergangenen zwei Jahre eine günstige Kaufgelegenheit für ein schnell wachsendes, innovatives und diversifiziertes Medienunternehmen./gl/ag;